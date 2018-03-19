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Жительницу Никольского подозревают в убийстве сожителя
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Жительницу Никольского подозревают в убийстве сожителя 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Фото: Медиа-центр
В Тосненском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела мужчины, с явными признаками насильственной смерти.
По версии следствия, вечером 16 марта компания мужчин и женщин совместно распивали спиртные напитки в одной из квартир жилого дома, расположенного на Первомайской улице в городе Никольское Тосненского района. Проводив гостей, 34-летняя женщина вернулась к сожителю. Между мужчиной и его пассией вспыхнула ссора, в ходе которой женщина ударила своего кавалера ножом в область груди.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.
В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия. Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
В пресс-службе областного Следкома отметили, что ранее подозреваемая уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, неоднократно привлекалась в административной ответственности.
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