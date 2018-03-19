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Ставропольские полицейские раскрыли серию мошенничеств
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Ставропольские полицейские раскрыли серию мошенничеств 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Установлено, что мужчина, представляясь мастером по изготовлению и установке корпусной мебели, заключал с потерпевшими устные договоры, после чего брал за предстоящие услуги в качестве предоплаты денежные средства.
Своих обязательств по изготовлению мебели гражданин не выполнял и переставал выходить с заказчиками на связь. Общая сумма ущерба, причиненного пятигорчанам, превысила 300 тысяч рублей.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции местонахождение подозреваемого установлено, мужчина доставлен в городской отдел внутренних дел.
По всем выявленным мошенничествам следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Полицией поверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории региона.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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