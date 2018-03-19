Таксист ограбил девушку в Санкт‐Петербурге

Жительница Санкт‐Петербурга стала жертвой таксиста, который довез ее до дома и ограбил. Об этом сообщил сайт «Невские новости».

Водитель ночью 18 марта согласился за 100 рублей довезти девушку из клуба домой в Санкт-Петербурге . Мужчина проводил клиентку до подъезда, а позже украл у нее золотую цепочку и покинул место преступления. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и уставили внешность преступника. Проводится расследование.

Жительница

Санкт-Петербурга

стала жертвой алчного таксиста, который завысил установленный оператором тариф за поездку, а после украл у женщины телефон.