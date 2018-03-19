Ещё
Таксист ограбил девушку в Санкт‐Петербурге
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Таксист ограбил девушку в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 2 часа назад
Жительница Санкт‐Петербурга стала жертвой таксиста, который довез ее до дома и ограбил. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Водитель ночью 18 марта согласился за 100 рублей довезти девушку из клуба домой в  Санкт-Петербурге. Мужчина проводил клиентку до подъезда, а позже украл у нее золотую цепочку и покинул место преступления. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.
Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и уставили внешность преступника. Проводится расследование.
Жительница
Санкт-Петербурга
стала жертвой алчного таксиста, который завысил установленный оператором тариф за поездку, а после украл у женщины телефон.
360tv.ru: последние новости
Директор интерната на Южном Урале провел корпоратив на деньги умственно отсталых детей Избившей девочку в Харькове няне грозит наказание СК: замминистра здравоохранения Татарстана покончила собой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»720
Еще одна страна вышлет российских дипломатов489
ЕС поддержал наказание России150
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие175
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение