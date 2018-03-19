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В Смоленске полицейские раскрыли кражу металлических листов на сумму 250 тысяч рублей
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В Смоленске полицейские раскрыли кражу металлических листов на сумму 250 тысяч рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по г. Смоленску поступило заявление индивидуального предпринимателя о краже металлических листов.
По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Осмотрев место происшествия, полицейские выяснили, что неизвестные похитили большую часть металлических облицовочных листов из ангара, принадлежащего коммерческой организации. Сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.
Стражи порядка опросили жильцов близлежащих домов и возможных очевидцев произошедшего. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что возле складского помещения неоднократно был замечен подозрительный автомобиль.
Оперативники установили личность водителя транспортного средства и двух мужчин, нанявших его. Выяснилось, что местные жители, 1980 и 1992 годов рождения, один из которых ранее судимый, обнаружили ангар, обшитый металлическими облицовочными листами. Подозреваемые предложили ранее знакомому водителю за денежное вознаграждение вывезти листы на пункт приема металла, при этом убедив его, что хозяин склада дал им на это согласие. Таким образом, за несколько раз злоумышленники смогли вывезти похищенное.
Сотрудники полиции задержали подозреваемых и доставили в отдел полиции, где они сознались в содеянном, пояснив, что вырученные денежные средства потратили на личные нужды.
В отношении подозреваемых отделом № 2 следственного управления УМВД России по г. Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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