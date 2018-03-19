В Красноярском крае будут судить депутата, сбившего подростка на мотоцикле

Депутата Лесосибирского городского совета будут судить за то, что он сбил 17-летнего подростка, ехавшего на мотоцикле, сообщают в краевом следкоме.

Как установили следователи, 2 июня прошлого года днём депутат ехал по улице Калинина города Лесосибирска на автомобиле «TOYOTA» и, нарушив правила дорожного движения, столкнулся с мотоциклом «RACER» под управлением подростка. Парень в результате ДТП получил тяжкие травмы.

Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Дело передано в суд.