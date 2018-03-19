Житель Пермского края с помощью трояна похитил 3,6 млн руб.

Свердловский районный суд города Перми признал местного жителя виновным в хищении более 3,6 млн руб., принадлежащих ООО «Информ», тем самым полностью удовлетворив гражданский иск потерпевших. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, преступник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в крупном размере).

По данным прокуратуры, злоумышленник заразил корпоративный компьютер компании вредоносным ПО, предоставившим ему удаленный доступ к хранящимся на зараженной системе данным и установленным программам. Киберпреступник переводил денежные средства на счета подставных физических лиц, а затем обналичивал их. Суд избрал для него наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. руб.

Помимо вышеупомянутого преступника, в деле фигурировали еще два человека. Один из них был освобожден судом от ответственности в связи с наличием психического расстройства. Для него была избрана мера в виде принудительного психиатрического лечения. Личность третьего фигуранта пока не установлена.