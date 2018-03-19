Ещё
Житель Пермского края с помощью трояна похитил 3,6 млн руб.
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Житель Пермского края с помощью трояна похитил 3,6 млн руб. 

SecurityLab.ru 2 часа назад
Свердловский районный суд города Перми признал местного жителя виновным в хищении более 3,6 млн руб., принадлежащих ООО «Информ», тем самым полностью удовлетворив гражданский иск потерпевших. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, преступник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в крупном размере).
По данным прокуратуры, злоумышленник заразил корпоративный компьютер компании вредоносным ПО, предоставившим ему удаленный доступ к хранящимся на зараженной системе данным и установленным программам. Киберпреступник переводил денежные средства на счета подставных физических лиц, а затем обналичивал их. Суд избрал для него наказание в виде штрафа в размере 110 тыс. руб.
Помимо вышеупомянутого преступника, в деле фигурировали еще два человека. Один из них был освобожден судом от ответственности в связи с наличием психического расстройства. Для него была избрана мера в виде принудительного психиатрического лечения. Личность третьего фигуранта пока не установлена.
SecurityLab.ru: последние новости
Питерский хакер похищал средства с банковских карт Арестован польский хакер, заработавший $145 тыс. на вымогательстве В США россиянин Юрий Мартышев признал себя виновным в кибермошенничестве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»720
Еще одна страна вышлет российских дипломатов489
ЕС поддержал наказание России150
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие175
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение