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Тридцать тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции изъяли правоохранители в Челябинской области
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Тридцать тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции изъяли правоохранители в Челябинской области 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Сотрудниками Управлений экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска ГУ МВД по Челябинской области совместно с региональным ФСБ при силовой поддержки ОМОНа в ходе проведенного комплекса мероприятий в городе Верхнеуральске в складских помещениях выявлен цех по производству фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых марок.
Изъято более 30 000 бутылок водки, 17 000 литров готовой продукции, а также специальные марки, стеклотара, упаковочные материалы, пробки и этикетки различных марок водки. Изъятая продукция направлена на экспертизу.
По данному факту следственным отделением ОМВД России по Верхнеуральскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до восьми лет.
В отношении предполагаемого организатора цеха избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.
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