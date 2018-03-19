Тридцать тысяч бутылок немаркированной алкогольной продукции изъяли правоохранители в Челябинской области

Изъято более 30 000 бутылок водки, 17 000 литров готовой продукции, а также специальные марки, стеклотара, упаковочные материалы, пробки и этикетки различных марок водки. Изъятая продукция направлена на экспертизу.

По данному факту следственным отделением ОМВД России по Верхнеуральскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование». В соответствии с действующим законодательством максимальное наказание по данной части статьи — лишение свободы на срок до восьми лет.

В отношении предполагаемого организатора цеха избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех участников группы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности.