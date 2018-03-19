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В Петербурге мужчина обокрал букмекерскую контору
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В Петербурге мужчина обокрал букмекерскую контору 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как пишут «Невские новости», инцидент произошел в конторе, расположенной на улице Михаила Дудина. В здание зашел неизвестный мужчина, пригрозил девушке-оператору ножом, забрал 90 тысяч рублей и скрылся.
Сотрудники ЧОП прибыли через 17 минут после сигнала оператора, но преступник успел скрыться.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов изучают записи с камер видеонаблюдения. Было возбуждено уголовное дело.
Ранее в Санкт-Петербурге неизвестный ограбил интим-магазин. Вечером 4 февраля неизвестный в медицинской маске зашел в магазин и произвел выстрел в стену. Угрожая продавцу, он вынес из 4,5 тысячи рублей и скрылся.
Фото: архив ФедералПресс
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