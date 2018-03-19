Женщина похитила юбилейные монеты со склада магазина в СК «Олимпийский»

Юбилейные монеты на общую сумму 46 тысяч рублей похитили со склада магазина в столичном спорткомплексе «Олимпийский», по подозрению в краже задержана 37-летняя женщина, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В период времени с 27 по 28 февраля 2018 года в складском помещении магазина, расположенном в СК «Олимпийский», неизвестный тайно похитил юбилейные монеты достоинством пять и десять рублей на общую сумму 46 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Полицейские установили и задержали гражданку 1981 года рождения, которая созналась в краже. В отношении женщины возбудили уголовное дело, добавил он.