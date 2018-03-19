Ещё
Женщина похитила юбилейные монеты со склада магазина в СК «Олимпийский»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Женщина похитила юбилейные монеты со склада магазина в СК «Олимпийский» 

РИАМО 2 часа назад
Юбилейные монеты на общую сумму 46 тысяч рублей похитили со склада магазина в столичном спорткомплексе «Олимпийский», по подозрению в краже задержана 37-летняя женщина, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.
«В период времени с 27 по 28 февраля 2018 года в складском помещении магазина, расположенном в СК «Олимпийский», неизвестный тайно похитил юбилейные монеты достоинством пять и десять рублей на общую сумму 46 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
Полицейские установили и задержали гражданку 1981 года рождения, которая созналась в краже. В отношении женщины возбудили уголовное дело, добавил он.
РИАМО: последние новости
Около 1 кг наркотиков изъяли у мужчины на востоке Москвы Полиция задержала в Москве сбежавшего на трамвае грабителя На севере Москвы налетчики попытались тросом вырвать банкомат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»684
Еще одна страна вышлет российских дипломатов486
ЕС поддержал наказание России141
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие156
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова10
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение