Ещё
Жителя Санкт‐Петербурга осудили за серию хулиганских поступков в нетрезвом виде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жителя Санкт‐Петербурга осудили за серию хулиганских поступков в нетрезвом виде 

360tv.ru 2 часа назад
Мужчину осудили в Санкт‐Петербурге за хулиганские действия в общественном транспорте. Ринат Риннус полностью признал вину, сообщил сайт «Невские новости».
Нетрезвый житель
Санкт-Петербурга
18 ноября 2017 года на требование кондуктора троллейбуса оплатить проезд применил в салоне общественного транспорта перцовый баллончик. Нарушитель также сорвал огнетушитель, выбежал с ним на улицу и распылил у отрытых дверей. Позже хулиган пять раз выстрелил из газового пистолета.
По решению суда его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Житель
Санкт-Петербурга
избил
30-летнего
мужчину, с которым вступил в конфликт в одном из кафе Василеостровского района. Устанавливаются причины случившегося.
360tv.ru: последние новости
Директор интерната на Южном Урале провел корпоратив на деньги умственно отсталых детей 11‐летний мальчик повредил 29 кладбищенских надгробий на Кубани Бездомный мужчина сжег бомжа из‐за конфликта в ХМАО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»720
Еще одна страна вышлет российских дипломатов489
ЕС поддержал наказание России150
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие175
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова11
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение