Жителя Санкт‐Петербурга осудили за серию хулиганских поступков в нетрезвом виде 

Мужчину осудили в Санкт‐Петербурге за хулиганские действия в общественном транспорте. Ринат Риннус полностью признал вину, сообщил сайт «Невские новости».
Нетрезвый житель
Санкт-Петербурга
18 ноября 2017 года на требование кондуктора троллейбуса оплатить проезд применил в салоне общественного транспорта перцовый баллончик. Нарушитель также сорвал огнетушитель, выбежал с ним на улицу и распылил у отрытых дверей. Позже хулиган пять раз выстрелил из газового пистолета.
По решению суда его приговорили к двум годам лишения свободы условно.
Житель
Санкт-Петербурга
избил
30-летнего
мужчину, с которым вступил в конфликт в одном из кафе Василеостровского района. Устанавливаются причины случившегося.