Жителя Санкт‐Петербурга осудили за серию хулиганских поступков в нетрезвом виде

Мужчину осудили в Санкт‐Петербурге за хулиганские действия в общественном транспорте. Ринат Риннус полностью признал вину, сообщил сайт «Невские новости».

Нетрезвый житель

Санкт-Петербурга

18 ноября 2017 года на требование кондуктора троллейбуса оплатить проезд применил в салоне общественного транспорта перцовый баллончик. Нарушитель также сорвал огнетушитель, выбежал с ним на улицу и распылил у отрытых дверей. Позже хулиган пять раз выстрелил из газового пистолета.

По решению суда его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Житель

Санкт-Петербурга

избил

30-летнего

мужчину, с которым вступил в конфликт в одном из кафе Василеостровского района. Устанавливаются причины случившегося.