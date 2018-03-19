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Житель Зуевки получил четыре месяца тюрьмы за неуплату алиментов
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Житель Зуевки получил четыре месяца тюрьмы за неуплату алиментов 

Vyatka-grad.ru 2 часа назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Зуевский районный суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, который умышленно не платил алименты на содержание сына.
Сумма задолженности перед ребёнком составила более 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кировской области.
Так как ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов и был судим за совершение аналогичного преступления, суд вынес ему более суровый приговор.
«С учётом наличия предыдущей судимости судья назначил мужчине наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — пояснили в прокуратуре.
Фото — voen-pravo.ru
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