Житель Зуевки получил четыре месяца тюрьмы за неуплату алиментов 

Зуевский районный суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, который умышленно не платил алименты на содержание сына.
Сумма задолженности перед ребёнком составила более 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кировской области.
Так как ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов и был судим за совершение аналогичного преступления, суд вынес ему более суровый приговор.
«С учётом наличия предыдущей судимости судья назначил мужчине наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — пояснили в прокуратуре.
Фото — voen-pravo.ru