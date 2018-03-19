Житель Зуевки получил четыре месяца тюрьмы за неуплату алиментов

Зуевский районный суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, который умышленно не платил алименты на содержание сына.

Сумма задолженности перед ребёнком составила более 50 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Кировской области.

Так как ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов и был судим за совершение аналогичного преступления, суд вынес ему более суровый приговор.

«С учётом наличия предыдущей судимости судья назначил мужчине наказание в виде четырёх месяцев лишения свободы в колонии общего режима», — пояснили в прокуратуре.

Фото — voen-pravo.ru