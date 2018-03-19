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В Красноярске полицейские раскрыли серию краж из частных домов
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В Красноярске полицейские раскрыли серию краж из частных домов 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 2 часа назад
Находясь на маршруте патрулирования в ночное время, сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились двое мужчин. При виде полицейских водитель и пассажир стали заметно нервничать. В салоне транспортного средства сотрудники ОВД обнаружили бытовую технику, а также две монтировки и рабочие перчатки. Для проверки на причастность к совершению преступлений полицейские доставили мужчин в отдел полиции.
Оперативники уголовного розыска установили причастность ранее неоднократно судимых красноярцев 31 и 27 лет к двум преступлениям на территории микрорайона Солнечный. В ночное время злоумышленники, пользуясь отсутствием хозяев, подручными средствами вскрыли двери частных домов, откуда похитили имущество на сумму более 150 тысяч рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом. Ведется расследование. Имущество возвращено законным владельцам.
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