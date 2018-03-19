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В Красноярском крае за серию преступлений житель Норильска проведет 5,5 лет в колонии общего режима
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В Красноярском крае за серию преступлений житель Норильска проведет 5,5 лет в колонии общего режима 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Летом прошлого года в дежурную часть поступило сообщение о конфликте в одной из квартир, расположенных в Центральном районе Норильска. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы. Полицейские установили, что в квартиру 34-летней местной жительницы ворвался ее бывший сожитель. Развязав конфликт на бытовой почве, он угрожал убийством женщине и проживающему с ней мужчине и причинил им телесные повреждения. Сотрудники органов внутренних дел задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 41-летний местный житель
В отношении злоумышленника были возбуждены уголовные дела по 4 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и частью 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством».
Полицейские также установили, что задержанный причастен к совершению 4 краж. Из подъездов жилых домов он похищал велосипеды и имущество из припаркованных легковых автомобилей. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей. По этим фактам в отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела по 4 эпизодам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Все материалы уголовных дел в отношении злоумышленника следователями отдела полиции №1 ОМВД России по г. Норильску были объединены в одно и по завершению расследования направлены в суд, который назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в исправительной колонии общего режима.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
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