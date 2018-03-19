В Иркутске бухгалтера психбольницы обвиняют в хищении 260 тыс. рублей

Главного бухгалтера Иркутской психиатрической больницы №2 обвиняют в присвоение крупной суммы. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела против женщины.

По предварительным выводам следствия, женщина, работая главным бухгалтером больницы в период с 2014 по 2015 годы, внесла в базу данных больницы заведомо ложные сведения и незаконно оформила заявку на расход. На основании данной заявки с временного счета специализированного медучреждения были переведены денежные средства в размере 260 000 рублей на расчетный счет обвиняемой.

Также следствие намерено доказать попытку перевода таким же способом 500 000 рублей на счет знакомого женины. Вывода денежных средств удалось избежать лишь благодаря ошибке при заполнении реквизитов получателя. Деньги из-за невнимательности вернулись обратно на счет учреждения.

Обвиняемая признает свою вину и уже возместила ущерб в полном объеме. Вопрос о наказании будет решать Иркутский районный суд.