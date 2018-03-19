Ещё
В Краснокамске осудили мужчину, который украл деньги у матери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснокамске осудили мужчину, который украл деньги у матери 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Житель Краснокамска украл деньги из квартиры матери. Когда его поймали, большую часть суммы он уже успел потратить.
Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в декабре прошлого года в отдел полиции обратилась 61-летняя женщина. Она рассказала, что её квартиры неизвестный похитил деньги — 50 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался неоднократно судимый 41-летний сын потерпевшей. На момент задержания он уже успел потратить большую часть денег. Оставшуюся сумму у вора изъяли и вернули матери.
Мужчину признали виновным и осудили на 2 года 2 месяца колонии строгого режима.
АиФ Пермь: последние новости
Соцсети: в Перми в подъезде дома найдено тело молодого человека В Перми на улице 19-летний юноша ударил ножом знакомого Жительницу Пермского края насмерть загрызла собака
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»728
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России152
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие180
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение