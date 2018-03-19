Полицейские поймали разбойников, которые ворвались в ломбард на Уралмаше с гвоздодёром и монтировкой

В Екатеринбурге поймали трёх разбойников, которые 15 марта пытались ограбить ломбард на Космонавтов. Для этого преступники использовали подручный инструмент (гвоздодёр и монтировку), а также металлическую трубу. Они ворвались в ломбард, напали на охранника, а также разбили витрину, где были украшения на 750 тысяч рублей. Но охранник дал отпор, и разбойники спешно ретировались.

Найти преступников помогла оставленная ими монтировка, на которой были отпечатки пальцев одного из нападавших. Всех их задержали уже 16 марта.

— Задержанные дали признательные показания. На них завели уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации («Разбой»), максимальное наказание по которой 12 лет лишения свободы. До решения суда подозреваемые будут находиться под стражей, — сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Сейчас сотрудники полиции проверяют лиц на причастность к совершению иных преступлений на территории города.

Год назад мы рассказывали о суде над мужчиной, который ограбил ломбард на Уралмаше. Добычей нападавшего стали ювелирные украшения общим весом около килограмма, пара десятков сотовых телефонов и деньги. За это ему дали 10 лет лишения свободы.