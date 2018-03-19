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В Югре мужчина сжег бомжа
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В Югре мужчина сжег бомжа 

Уралинформбюро 3 часа назад
Фото: Уралинформбюро
За пьянку в подъезде.
В Нижневартовске заключили под стражу мужчину, обвиняемого в гибели бомжа. Предполагаемый преступник — тоже человек без определенного места жительства — по версии следствия, поджег свою жертву. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе югорского СУ СКР.
Инцидент произошел 13 марта. На лестничной площадке дома по улице Спортивная обнаружили труп с ожогами. Проверка показала, что смерть была насильственной. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью был задержан 36-летний мужчина.
Как выяснилось, в тот день он спал на лестничной площадке 9 этажа, а погибший выпивал на 11-м. Задержанный сделал тому замечание, которое привело к ссоре и драке. В итоге мужчина поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов тела и дыхательных путей последний скончался на месте.
Обвиняемый с места преступления скрылся, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.
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