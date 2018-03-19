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Осужденного за смерть ребенка врача признали невиновным в Свердловской области
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Осужденного за смерть ребенка врача признали невиновным в Свердловской области 

360tv.ru 3 часа назад
Свердловский областной суд признал невиновной врача инфекционной больницы, на пороге которой умер трехлетний ребенок, в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Апелляционный суд признал Кексель невиновной по предъявленному ей обвинению по части 2 статьи 109 УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления
пресс-служба
Свердловского областного суда.
Суд также оставил без изменения гражданский иск в отношении Светланы Кексель о возмещении материального ущерба и морального вреда.
Бывшего заместителя главврача городской инфекционной больницы Нижнего Тагила признали виновным в гибели ребенка. Женщину приговорили к двум годам тюремного заключения, но в виду сроков давности дела сотруднице медицинского учреждения назначили денежный штраф.
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