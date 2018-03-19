Осужденного за смерть ребенка врача признали невиновным в Свердловской области

Свердловский областной суд признал невиновной врача инфекционной больницы, на пороге которой умер трехлетний ребенок, в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Апелляционный суд признал Кексель невиновной по предъявленному ей обвинению по части 2 статьи 109 УК РФ в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления

пресс-служба

Свердловского областного суда.

Суд также оставил без изменения гражданский иск в отношении Светланы Кексель о возмещении материального ущерба и морального вреда.

Бывшего заместителя главврача городской инфекционной больницы Нижнего Тагила признали виновным в гибели ребенка. Женщину приговорили к двум годам тюремного заключения, но в виду сроков давности дела сотруднице медицинского учреждения назначили денежный штраф.