В Сорочинске разыскивают владельца подпольного казино

На территории Оренбургской области закрыли еще одно подпольное казино. На этот раз азартные игры незаконно проводились в Сорочинске, сообщает областной Следственный комитет.

По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года на территории города на улице К. Маркса работало подпольное казино. Владельца пока установить не удалось, однако деятельность подпольного игрового клуба пресечена. Игровые автоматы, компьютерная техника, записи о финансовой деятельности, а также денежные средства изъяты.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к организации казино. Продолжается расследование.