Ещё
В Сорочинске разыскивают владельца подпольного казино
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Сорочинске разыскивают владельца подпольного казино 

ProOren 3 часа назад
Фото: ProOren
На территории Оренбургской области закрыли еще одно подпольное казино. На этот раз азартные игры незаконно проводились в Сорочинске, сообщает областной Следственный комитет.
По версии следствия, с августа по декабрь 2016 года на территории города на улице К. Маркса работало подпольное казино. Владельца пока установить не удалось, однако деятельность подпольного игрового клуба пресечена. Игровые автоматы, компьютерная техника, записи о финансовой деятельности, а также денежные средства изъяты.
Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к организации казино. Продолжается расследование.
ProOren: последние новости
Двое подозреваемых в убийстве бизнесмена и его сына в Оренбурге отпущены на свободу Сотрудники «Вишневского» просят главу СКР помочь в расследовании дела У компании в Оренбуржье образовался 6-миллионный долг по налогам
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»728
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
ЕС поддержал наказание России152
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие180
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение