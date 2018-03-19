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Дело о хулиганстве возбудили после обнаружения муляжей бомб на территории бывшего завода ЗИЛ
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Дело о хулиганстве возбудили после обнаружения муляжей бомб на территории бывшего завода ЗИЛ 

Агентство «Москва» 3 часа назад
После обнаружения подозрительных предметов на территории бывшего завода ЗИЛ возбуждено уголовное дело, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, 14 марта на ул. Автозаводская, д. 23 в тоннелях под Московским центральным кольцом были обнаружены две связки цилиндров красного цвета с проводами. Находки обследовали несколько часов, а после специалисты-взрывотехники ФСБ России изъяли их для проведения экспертизы.
«После проверки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, неизвестные граждане из хулиганских побуждений заложили в тоннели предметы, похожие на взрывные устройства», — пояснил источник.
Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, расследование продолжается.
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