Дело о хулиганстве возбудили после обнаружения муляжей бомб на территории бывшего завода ЗИЛ

После обнаружения подозрительных предметов на территории бывшего завода ЗИЛ возбуждено уголовное дело, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, 14 марта на ул. Автозаводская, д. 23 в тоннелях под Московским центральным кольцом были обнаружены две связки цилиндров красного цвета с проводами. Находки обследовали несколько часов, а после специалисты-взрывотехники ФСБ России изъяли их для проведения экспертизы.

«После проверки было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, неизвестные граждане из хулиганских побуждений заложили в тоннели предметы, похожие на взрывные устройства», — пояснил источник.

Правоохранители устанавливают личности злоумышленников, расследование продолжается.