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В Москве арестован глава нижегородского УФНС (ВИДЕО)
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В Москве арестован глава нижегородского УФНС (ВИДЕО) 

В городе N 13 часов назад
Фото: В городе N
Глава нижегородского Управления Федеральной налоговой службы Владимир Шепелов арестован. Как сообщили корреспонденту ИА «В городе N» в Басманном районном суде города Москвы, 17 марта состоялось судебное заседание, на котором было принято решение оставить Шелепова под арестом до 15 мая.
Согласно данным, озвученным пресс-секретарем Басманного суда, главе нижегородского УФНС предъявлено обвинение по части шестой статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство и получение лицом, занимающим государственную должность в субъекте РФ (группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), взятки в особо крупном размере».
В воскресенье, 18 марта, на Telegram-канале «Опер пишет…», ранее анонсирующем уход Шепелова с должности главного налогового инспектора области, было опубликовано видео обыска московской квартиры главы нижегородского УФНС. На кадрах ролика сотрудники Следственного комитета РФ достают и складывают на кухонный стол пачки денег.
Напомним, Владимир Шелепов занял должность главы Федеральной налоговой службы по Нижегородской области 7 июля 2015 года.
Суд продлил арест депутату ОЗС Нижегородской области Александру Бочкареву до 19 мая.
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