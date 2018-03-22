В Перми грабители пришли в квартиру к жертве под видом покупателей 

23-летний пермяк стал жертвой разбойного нападения, разместив объявление о продаже системного блока.
Сообщение в полицию передали из больницы, куда молодого человека доставили с тяжёлыми травмами. Как выяснилось, пострадал он от рук двоих неизвестных, которые пришли к нему под видом покупателей.
«Они избили молодого человека, похитили компьютерную технику и дорогостоящий сотовый телефон, а затем скрылись», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
По подозрению в нападении сотрудники уголовного розыска задержали двух молодых людей 1990 и 1993 годов рождения. Задержанных взяли под стражу на время следствия.
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.