Найденная мертвой замглавы минздрава Татарстана покончила с собой

Замминистра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, которую нашли мертвой в ее доме в поселке Столбище, покончила с собой. О результатах доследственной проверки сообщает управление СК по региону.

"В ходе проведенной проверки установлено, что смерть женщины не имела криминального характера. Посторонних следов в доме и в бане осмотр места происшествия не выявил, согласно записи камеры видеонаблюдения, посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались. При этом порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы", — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что женщина находилась в угнетенном состоянии, а в ее организме были обнаружены следы фенобарбитала. В связи с отсутствием события преступления уголовное дело возбуждено не было.

Ранее сообщалось об обнаружении ранений на теле Шишмаревой.