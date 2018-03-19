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Найденная мертвой замглавы минздрава Татарстана покончила с собой
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Найденная мертвой замглавы минздрава Татарстана покончила с собой 

Газета.Ru 3 часа назад
Замминистра здравоохранения Татарстана Елена Шишмарева, которую нашли мертвой в ее доме в поселке Столбище, покончила с собой. О результатах доследственной проверки сообщает управление СК по региону.
"В ходе проведенной проверки установлено, что смерть женщины не имела криминального характера. Посторонних следов в доме и в бане осмотр места происшествия не выявил, согласно записи камеры видеонаблюдения, посторонние лица на территорию не заходили, машины около дома не останавливались. При этом порядок вещей не был нарушен и отсутствовали следы борьбы", — говорится в заявлении.
Кроме того, отмечается, что женщина находилась в угнетенном состоянии, а в ее организме были обнаружены следы фенобарбитала. В связи с отсутствием события преступления уголовное дело возбуждено не было.
Ранее сообщалось об обнаружении ранений на теле Шишмаревой.
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