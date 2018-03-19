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Маломобильную пенсионерку убил ее сожитель в Павловском районе
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Маломобильную пенсионерку убил ее сожитель в Павловском районе 

Newsroom24 3 часа назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает сайт Следственного управления, Следственного комитета РФ, следователи Павловского МСО СУ СК России по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту насильственной смерти 63-летней пенсионерки. По подозрению в совершении преступления задержан 53-летний сожитель погибшей.
По версии следствия, 14 марта в комнате общежития, расположенного в Ворсме, в ходе семейной ссоры подозреваемый жестоко избил сожительницу. В результате телесных повреждений пенсионерка скончалась на следующий день. Как установили следователи, погибшая последние несколько лет плохо передвигалась. На почве ревности между сожителями регулярно возникали скандалы. Очередная ссора закончилась трагедией.
Подозреваемому предъявлено обвинение, вину в инкриминируемом деянии он признал частично, заявив, что избил погибшую, но причинять ей смерть не желал. Подозреваемый заключен под стражу, следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось о том, что 24-летний нижегородец убил молотком отчима за оскорбление матери.
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