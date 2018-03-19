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Пьяный ростовчанин «заминировал» детский сад в Волгограде
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Пьяный ростовчанин «заминировал» детский сад в Волгограде 

АиФ Волгоград 3 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Нетрезвый 36-летний житель Ростовской области сообщил о ложном минировании детского сада в Волгограде после ссоры с возлюбленной.
Как рассказали корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчина сообщил о бомбе в здании в полицию. Прибывшие на место правоохранители и кинологи со служебно-розыскными собаками обследовали детский сад и прилегающую к нему территорию, но опасных предметов не нашли. Выяснилось, что информатор был пьян, а в детский сад позвонил потому, что в нем работает его возлюбленная, с которой он поссорился.
Полицейские возбудили в отношении мужчины уголовное дело. Ему теперь грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.
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