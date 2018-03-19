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Уфимский следователь уговорил убийцу прийти с повинной
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Уфимский следователь уговорил убийцу прийти с повинной 

ufa1.ru 3 часа назад
Фото: ufa1.ru
Фигурантом уголовного дела по статье «Убийство» стал 53-летний уфимец. 16 марта в его квартире обнаружили бездыханное и окровавленное тело приятеля, но мужчина до последнего отпирался и уверял, что это — дело рук неких незнакомцев.
Поначалу уголовное дело об убийстве завели по факту, но старший следователь Ильгиз Карипов чувствовал, что мужчина не договаривает.
— Опытный следователь нашел подход к хозяину квартиры. Тот написал явку с повинной и в деталях рассказал, что произошло, — рассказали в Следкоме республики.
По версии следствия, 53-летний уфимец пустил к себе пожить 50-летнего приятеля. Раньше они вместе отбывали срок в местах не столь отдаленных, и решили продолжить дружбу на свободе. Но гость вел себя неприлично — приставал к сожительнице приятеля, за собой не убирал и вообще развел в квартире антисанитарию.
Ночью 16 марта товарищи решили пропустить по стаканчику, но алкоголь развязал им языки и дал выход взаимным претензиям. Тогда старший приятель схватился за нож, девять раз ударил гостя — тот скончался на месте.
Ближайшие 15 лет мужчине грозит провести за решеткой.
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