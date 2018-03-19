На Кубани 20-летний юноша убил родную бабушку и выбросил тело в канал

Краснодар . 19 марта — Новая Кубань. Преступление было совершено в одном из домов станицы Полтавской, где вместе проживали 70-летняя местная жительница и ее 20-летний внук.

По версии следствия, вечером 13 марта между родственниками произошла очередная ссора, после которой они легли спать. Однако ночью юноша проснулся и пришел к постели бабушки. Он разбудил пенсионерку, а затем ударил ее по голове неустановленным в настоящее время тупым предметом и задушил женщину. Пытаясь скрыть следы преступления, он положил тело пожилой дамы в мешок и вывез на автомобиле на окраину станицы, где бросил в канал. О случившемся парень никому не рассказал.

В полицию спустя 2 дня обратился сын погибшей. Подозреваемого задержали на территории Ленинградского района.