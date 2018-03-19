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На Кубани 20-летний юноша убил родную бабушку и выбросил тело в канал
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На Кубани 20-летний юноша убил родную бабушку и выбросил тело в канал 

Новая Кубань 3 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 марта — Новая Кубань. Преступление было совершено в одном из домов станицы Полтавской, где вместе проживали 70-летняя местная жительница и ее 20-летний внук.
По версии следствия, вечером 13 марта между родственниками произошла очередная ссора, после которой они легли спать. Однако ночью юноша проснулся и пришел к постели бабушки. Он разбудил пенсионерку, а затем ударил ее по голове неустановленным в настоящее время тупым предметом и задушил женщину. Пытаясь скрыть следы преступления, он положил тело пожилой дамы в мешок и вывез на автомобиле на окраину станицы, где бросил в канал. О случившемся парень никому не рассказал.
В полицию спустя 2 дня обратился сын погибшей. Подозреваемого задержали на территории Ленинградского района.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю. Расследование продолжается. Обвиняемый взят под стражу.
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