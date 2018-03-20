Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске

"По факту обрушения дома в Мурманске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рассматривается основная версия — взрыв бытового газа. В ходе следствия будут отработаны все возможные причины произошедшего", — сказала ТАСС представитель СУ СК РФ по области.

В оперативном штабе уточнили, что в результате взрыва погибли два человека, еще четверо пострадали, включая ребенка.