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Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске
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Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске 

ТАСС 14 часов назад
Фото: Северпост
МУРМАНСК, 20 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили после взрыва бытового газа в жилом доме в Мурманске, сообщила ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по области Ксения Кошелюк.
"По факту обрушения дома в Мурманске возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Рассматривается основная версия — взрыв бытового газа. В ходе следствия будут отработаны все возможные причины произошедшего", — сказала ТАСС представитель СУ СК РФ по области.
В оперативном штабе уточнили, что в результате взрыва погибли два человека, еще четверо пострадали, включая ребенка.
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