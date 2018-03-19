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В Гусь-Хрустальном задержали женщину с героином
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В Гусь-Хрустальном задержали женщину с героином 

АиФ Владимир 3 часа назад
Фото: АиФ Владимир
37-летней жительнице грозит до двух лет лишения свободы. При задержании женщина пыталась выбросить пакет с тяжелым наркотиком. Экспертиза показала, что в нем лежало почти 10 граммов героина.
Сейчас расследование продолжается.
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