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В Гусь-Хрустальном задержали женщину с героином
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В Гусь-Хрустальном задержали женщину с героином
АиФ Владимир
3 часа назад
Фото:
АиФ Владимир
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37-летней жительнице грозит до двух лет лишения свободы. При задержании женщина пыталась выбросить пакет с тяжелым наркотиком. Экспертиза показала, что в нем лежало почти 10 граммов героина.
Сейчас расследование продолжается.
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