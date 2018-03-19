В Гусь-Хрустальном задержали женщину с героином

37-летней жительнице грозит до двух лет лишения свободы. При задержании женщина пыталась выбросить пакет с тяжелым наркотиком. Экспертиза показала, что в нем лежало почти 10 граммов героина.

Сейчас расследование продолжается.