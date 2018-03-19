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Житель Кубани задушил веревкой свою бабушку, пока та спала
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Житель Кубани задушил веревкой свою бабушку, пока та спала 

АиФ — Юг 11 часов назад
Фото: АиФ – Юг
16 марта в полицию Красноармейского района обратился сын 70-летней местной жительницы. Он заявил, что мать пропала еще 13 марта.
«В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при участии следователя-криминалиста следственного управления и сотрудников полиции установлена причастность к совершению данного преступления 20-летнего внука пропавшей пенсионерки», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Оказалось, что молодой человек жил вместе со своей бабушкой в станице Полтавской. При этом между ними периодически происходили бытовые конфликты. Вечером 13 марта родственники поссорились и легли спать. Проснувшись ночью, молодой человек разбудил женщину, ударил по голове тупым предметом, а затем задушил веревкой.
Чтобы скрыть следы преступления, он поместил тело в мешок и вывез на автомобиле на окраину станицы, где оставил в канале.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.
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