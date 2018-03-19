Житель Прикамья убил вдовца сестры за её смерть

Пермском крае двух мужчин подозревают в убийстве из мести.

Тело жителя посёлка Октябрьский обнаружено в собственном доме 13 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в преступлении задержали двух местных жителей, один из которых был братом жены погибшего.

По мнению следователей, на преступление мужчина пошёл из мести за сестру. Женщина умерла от заболевания, которое, по мнению её брата, возникло на фоне пристрастия к алкоголю. Мужчина уверен, что именно муж приучил жену пить спиртное.

«13 марта 2018 года после совместного распития спиртного он со своим знакомым ворвался в дом вдовца, после чего мужчина застрелил хозяина дома двумя прицельными выстрелами из малокалиберного карабина», — рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

Подозреваемых взяли под сражу на время следствия.