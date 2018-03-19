Мужчину осудят за эксгибиционизм перед несовершеннолетними в Курганской области

Жители Курганской области пожаловались на односельчанина, который в состоянии алкогольного опьянения демонстрировал половые органы в присутствии детей в общественных местах. Сотрудники полиции задержали нарушителя, сообщило агентство Ura.ru.

Нетрезвый мужчина 5, 6 и 7 августа 2017 года показывал несовершеннолетним половые органы в одном из населенных пунктов Шадринского района Курганской области. Арестованного обвиняют в девяти преступлениях. В настоящее время уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.