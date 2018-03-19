В Костанае ищут убийцу девочки-подростка

Под подозрением отец и дядя.

В Костанае ( Казахстан ) от множества ножевых ранений погибла 15-летняя школьница. Тело обнаружила ее тетя, с которой девочка жила в одном доме. Женщина оформила опеку над племянницей 13 лет назад — когда отца той посадили в тюрьму за убийство супруги. Два года назад мужчина вышел на свободу, передает "Уралинформбюро"

Одноклассники погибшей рассказали костанайскому изданию «Наша Газета», что вечером 17 марта девочка жаловалась в соцсети «ВКонтакте» на какой-то скандал или шум в доме. Сообщить друзьям о деталях школьница обещала позже. После ее нашли убитой.

Близкие подростка говорят, что у полиции двое подозреваемых: недавно освободившийся по амнистии отец-убийца, а также дядя девочки.

В департаменте внутренних дел факт убийства подтвердили, но разглашать подробности отказались.