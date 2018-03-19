Mercedes-Benz за 4,3 миллиона рублей украли у администратора столичного клуба

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемого.

В понедельник, 19 марта, стало известно, что у администратора одного из московских клубов украли автомобиль стоимостью 4,3 миллиона рублей.

Потерпевший 33-летний мужчина обратился к сотрудникам правоохранительных органов 18 марта.

— Гражданин сообщил, что кто-то похитил его автомобиль Mercedes-Benz S 500, припаркованный в Петровско-Разумовском проезде, дом 29. Материальный ущерб превысил 4,3 миллиона рублей, — сообщили в полиции.

По данным агентства городских новостей «Москва», сотрудники МВД возбудили уголовное дело по факту кражи в особо крупных размерах.

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