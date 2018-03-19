В суд идет организатор подпольного казино в петербургской квартире 

В 2016 году петербуржец сговорился с дамой, уже осужденной за это преступление в ноябре прошлого года, и другими соучастниками «предприятия» устроить в квартире на Дунайском проспекте подпольное казино, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга.
Он принимал здесь ставки у посетителей, следил за «работоспособностью» игровых автоматов, ведал кредитами и доступом «страждущих» к «одноруким бандитам».
Теперь прокуратура утвердила обвинительное заключение по п. «а» ч. 2 ст.171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.