В суд идет организатор подпольного казино в петербургской квартире

В 2016 году петербуржец сговорился с дамой, уже осужденной за это преступление в ноябре прошлого года, и другими соучастниками «предприятия» устроить в квартире на Дунайском проспекте подпольное казино, сообщает Прокуратура Санкт-Петербурга

Он принимал здесь ставки у посетителей, следил за «работоспособностью» игровых автоматов, ведал кредитами и доступом «страждущих» к «одноруким бандитам».