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Почтальон украла посылку
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Почтальон украла посылку 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса i.ytimg.com  40-летняя почтальон из города Владимира любила покопаться в чужих посылках. Содержимое одной такой посылки сулило женщине хороший барыш, и она решила ее украсть. В посылке были компьютерные комплектующие.
На следующий день украденное женщина выставила на продажу — на популярном интернет-сайте. Удивительно, но на это самое объявление вскоре вышел тот, кто заказал себе комплектующие и с нетерпением ждал извещение из «Почты России». Он узнал на фотографиях свой заказ.
8 марта 32-летний владимирец обратился в дежурную часть УМВД по городу Владимиру. В считанные дни оперативники установили личность женщины, выложившей компьютерные комплектующие на продажу в интернете.
Почтальон призналась в совершении преступления. Воровала ли она содержимое посылок прежде или это ее первый криминальный поступок? В пресс-релизе УВД об этом не сообщается.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 160 УК РФ (присвоение). Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.
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