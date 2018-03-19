Почтальон украла посылку

Фото с ресурса i.ytimg.com 40-летняя почтальон из города Владимира любила покопаться в чужих посылках. Содержимое одной такой посылки сулило женщине хороший барыш, и она решила ее украсть. В посылке были компьютерные комплектующие.

На следующий день украденное женщина выставила на продажу — на популярном интернет-сайте. Удивительно, но на это самое объявление вскоре вышел тот, кто заказал себе комплектующие и с нетерпением ждал извещение из « Почты России ». Он узнал на фотографиях свой заказ.

8 марта 32-летний владимирец обратился в дежурную часть УМВД по городу Владимиру. В считанные дни оперативники установили личность женщины, выложившей компьютерные комплектующие на продажу в интернете.

Почтальон призналась в совершении преступления. Воровала ли она содержимое посылок прежде или это ее первый криминальный поступок? В пресс-релизе УВД об этом не сообщается.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.2 статьи 160 УК РФ (присвоение). Максимальное наказание по данной статье — 5 лет лишения свободы.