Нижегородец обманул автосервис на 1,5 млн рублей

Житель Нижнего Новгорода сумел обмануть сервисный центр Канавинского района на 1,5 миллиона рублей. В настоящий момент 41-летнего мужчину обвиняют в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Об этом сообщает городская прокуратура.

В 2011 году нижегородец купил в автосалоне автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер», а затем в течение последующих трех лет множество раз обращался в сервисный центр с заявлениями о неисправности транспортного средства. В январе 2016 года автомобилист предоставил суду документы, свидетельствующими о том, что в результате некачественного ремонта «Тойоты» ему был причинен материальный ущерб в размере стоимости восстановительных работ по починке автомобиля. Также нижегородец предоставил фальшивые чеки об аренде другой машины для личных нужд на время ремонта. В общей сложности мужчина заявил о тратах на сумму 1,5 рублей.

Рассмотрев иск нижегородца, суд постановил взыскать указанную сумму с сервисного центра. Не согласившись с судебным решением, представители организации обратились в правоохранительные органы по факту мошеннических действий со стороны своего клиента и фальсификации им доказательств.

В ходе предварительного расследования мошенничество нижегородца подтвердилось. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Напомним, за незаконное получение льгот житель Ковернинского района должен выплатить 1,5 миллиона рублей.