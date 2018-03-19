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Нижегородец обманул автосервис на 1,5 млн рублей
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Нижегородец обманул автосервис на 1,5 млн рублей 

В городе N 3 часа назад
Фото: В городе N
Житель Нижнего Новгорода сумел обмануть сервисный центр Канавинского района на 1,5 миллиона рублей. В настоящий момент 41-летнего мужчину обвиняют в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Об этом сообщает городская прокуратура.
В 2011 году нижегородец купил в автосалоне автомобиль «Тойота-Ленд-Крузер», а затем в течение последующих трех лет множество раз обращался в сервисный центр с заявлениями о неисправности транспортного средства. В январе 2016 года автомобилист предоставил суду документы, свидетельствующими о том, что в результате некачественного ремонта «Тойоты» ему был причинен материальный ущерб в размере стоимости восстановительных работ по починке автомобиля. Также нижегородец предоставил фальшивые чеки об аренде другой машины для личных нужд на время ремонта. В общей сложности мужчина заявил о тратах на сумму 1,5 рублей.
Рассмотрев иск нижегородца, суд постановил взыскать указанную сумму с сервисного центра. Не согласившись с судебным решением, представители организации обратились в правоохранительные органы по факту мошеннических действий со стороны своего клиента и фальсификации им доказательств.
В ходе предварительного расследования мошенничество нижегородца подтвердилось. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, за незаконное получение льгот житель Ковернинского района должен выплатить 1,5 миллиона рублей.
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