Неизвестный в Красногорске украл автомобиль стоимостью 3 млн рублей

«В дежурную часть УМВД по городскому округу Красногорск обратился мужчина с заявлением о том, что в деревне Путилково, неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам представителя пресс-службы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.