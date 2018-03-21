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Неизвестный в Красногорске украл автомобиль стоимостью 3 млн рублей
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Неизвестный в Красногорске украл автомобиль стоимостью 3 млн рублей 

РИАМО 38 минут назад
В подмосковном городском округе Красногорск возбудили уголовное дело по факту кражи автомобиля Toyota Land Cruiser 200 стоимостью 3 миллиона рублей, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
«В дежурную часть УМВД по городскому округу Красногорск обратился мужчина с заявлением о том, что в деревне Путилково, неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2014 года выпуска», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что сумма ущерба составила 3 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По словам представителя пресс-службы, проводятся оперативно-разыскные мероприятия.
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