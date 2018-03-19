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Неизвестный ограбил жителя Рублевки на 400 тысяч рублей
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Неизвестный ограбил жителя Рублевки на 400 тысяч рублей 

360tv.ru 3 часа назад
В городском округе Красногорск злоумышленник вынес из дома местного жителя ценности общей стоимостью в 400 тысяч рублей. В жилое помещение он проник через окно, сообщили в пресс‐службе ГУ МВД России по Московской области.
О случившемся в полицию заявил
71-летний
хозяин дома на Рублевском шоссе в поселке Нахабино. По его словам, предполагаемый преступник ночью 18 марта вскрыл пластиковое окно на первом этаже и украл золотые ювелирные украшения, ноутбук и мобильный телефон.
Общая сумма нанесенного материального ущерба составила 400 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Пожилая жительница Ангарска лишилась своих накоплений в размере 205 тысяч рублей, доверившись мошенницам. Представившиеся гадалками женщины выманили у нее деньги в обмен на обещание «снять порчу».
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