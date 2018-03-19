Троих омичей подозревают в убийстве 53-летнего мужчины

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали трёх человек, которых подозревают в убийстве 53-летнего жителя Называевского района. Его труп нашли на берегу Иртыша в августе 2017 года.

Оперативники установили, что к убийству мужчины причастен 54-летний омич. Он действовал вместе со своими приятелями.

Следствие установило, что подозреваемый пригласил потерпевшего к себе домой. У них завязался конфликт. После злоумышленники избили потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался. Подозреваемые решили сбросить труп в реку, чтобы скрыть следы преступления.

Добавим, что все трое фигурантов ранее были судимы.