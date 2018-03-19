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Троих омичей подозревают в убийстве 53-летнего мужчины
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Троих омичей подозревают в убийстве 53-летнего мужчины 

АиФ-Омск 3 часа назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
Сотрудники полиции совместно с бойцами СОБР Росгвардии задержали трёх человек, которых подозревают в убийстве 53-летнего жителя Называевского района. Его труп нашли на берегу Иртыша в августе 2017 года.
Оперативники установили, что к убийству мужчины причастен 54-летний омич. Он действовал вместе со своими приятелями.
Следствие установило, что подозреваемый пригласил потерпевшего к себе домой. У них завязался конфликт. После злоумышленники избили потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался. Подозреваемые решили сбросить труп в реку, чтобы скрыть следы преступления.
Добавим, что все трое фигурантов ранее были судимы.
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