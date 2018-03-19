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При неудачной попытке вскрыть банкомат с 2,9 млн руб. на севере Москвы у неизвестных порвался трос
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При неудачной попытке вскрыть банкомат с 2,9 млн руб. на севере Москвы у неизвестных порвался трос 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Двое неизвестных на востоке столицы попытались вскрыть банкомат с помощью прикрепленного к машине троса, однако он порвался при попытке вскрыть ячейку с деньгами, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«В ночь на 18 марта на ул. Лихоборские бугры, д. 8 двое неизвестных с помощью машины и троса попытались вскрыть банкомат в отделении Сбербанка, в котором лежало 2,9 млн руб. Полицейские отсмотрели запись видеокамеры слежения, на которой запечатлено, как неизвестные в масках закрепили трос на УАЗ «Патриот» и, «дав по газам», вскрыли таким образом верхнюю часть банкомата. Вскрыть ячейку с наличными у них не получилось: от рывка трос порвался», — рассказал собеседник агентства.
После этого неизвестные скрылись с места преступления ни с чем. Полиция возбудила уголовное дело о покушении на кражу в особо крупном размере.
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