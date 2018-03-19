Бизнесмен из Михайловки пытался не платить семь с половиной миллионов рублей налогов

Семь с половиной миллионов рублей налогов не заплатило, по мнению следствия, агропромышленное предприятие из Михайловки, занимающееся оптовой торговлей зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных.

— Утверждено обвинительное заключение по делу в отношении 45-летнего учредителя и директора агропромышленного предприятия, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, — сообщили V1.ru в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области , — По версии следствия, в 2014-2015 годах бизнесмен включил в декларации заведомо ложные сведения о закупке сельхозпродукции у пяти лжепредприятий, которые не осуществляли предпринимательскую деятельность. В результате фирма не заплатила в бюджет около 7,5 миллиона рублей налога на добавленную стоимость.

Свою вину в уклонении от налогов коммерсант полностью признал. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Михайловский районный суд Волгоградской области.