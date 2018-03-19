В Москве задержан мужчина, без повода избивший шестерых прохожих

ЧП произошло на улице поселка Воскресенское. Злоумышленник находился в агрессивном состоянии и беспричинно напал на прохожих. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе 75-летняя пенсионерка.

В настоящее время пострадавшие находятся в медицинских учреждениях с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Полиция возбудила уголовное дело о побоях. Задержанный арестован.