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В Москве задержан мужчина, без повода избивший шестерых прохожих
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В Москве задержан мужчина, без повода избивший шестерых прохожих 

ТВ Центр 3 часа назад
Фото: ТВ Центр
В Новой Москве задержан 28-летний мужчина, который подозреваемся в беспричинном избиении прохожих, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по столице.
ЧП произошло на улице поселка Воскресенское. Злоумышленник находился в агрессивном состоянии и беспричинно напал на прохожих. В результате происшествия пострадали шесть человек, в том числе 75-летняя пенсионерка.
В настоящее время пострадавшие находятся в медицинских учреждениях с телесными повреждениями различной степени тяжести.
Полиция возбудила уголовное дело о побоях. Задержанный арестован.
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