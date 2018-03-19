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Житель Крыма ударил ножом собутыльника во время ссоры в Мытищах
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Житель Крыма ударил ножом собутыльника во время ссоры в Мытищах 

РИАМО 3 часа назад
Фото: РИАМО
Приезжий из Крыма нанес ножевое ранение своему приятелю во время распития спиртного в подмосковных Мытищах, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.
По его словам, жителя Ивановской области с проникающим ножевым ранением брюшной полости госпитализировали в Мытищинскую ГКБ.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в полицию мужчина 1981 года рождения, зарегистрированный по адресу: Республика Крым, город Керчь», — сказал собеседник агентства.
Преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития спиртных напитков. По данному факту возбуждено уголовное по части 2 статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью», добавил он.
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