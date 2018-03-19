Ещё
Около 40 тысяч пачек нелегального табака изъяли на Ставрополье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Около 40 тысяч пачек нелегального табака изъяли на Ставрополье 

АиФ Ставрополье 3 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Мужчина приобрел поддельный табак для продажи в магазинах Невинномысска. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Нарушитель приобрел крупную партию немаркированного табака для распространения в своих магазинах. Полицейские сообщили, что во время обыска они конфисковали около 40 тысяч фальшивого табака на сумму свыше 2,5 млн рублей. Местный житель хранил товар в автомобиле и квартире.
Документов на табак у него не было, вся продукция была не сертифицирована.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.
АиФ Ставрополье: последние новости
В КЧР полицейские задержали девушек, занимающихся проституцией в саунах В Северной Осетии женщина на улице торговала драгоценностями Приговор экс-директору «Ставрополькрайводоканала» Вдовину будет обжалован
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макаревич назвал россиян «злобными дебилами»752
ЕС поддержал наказание России156
Еще одна страна вышлет российских дипломатов487
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие189
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова12
Видео
05:00
Моржи, ракеты и абсолютный лидер Путин
Политика Выборы 2018
08:55
Песков рассказал о «впечатляющем» плане Путина
Политика Выборы 2018
00:20
Проспоривший усы Грудинин поставил Дудю условие
Политика
08:46
Стало известно, кто получит имущество Табакова
Шоу-бизнес
00:35
Бузова мечтает встретиться с Путиным
Шоу-бизнес
00:29
На здании МИД Великобритании появился Путин
В мире
00:32
Трагедия в цирке Запашного. Акробата спасти не удалось
Шоу-бизнес
04:28
Украинский телеканал оказался в центре скандала из-за Табакова
В мире
00:42
Российское правительство ждут перестановки
Политика
02:34
Еще одна страна вышлет российских дипломатов
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение