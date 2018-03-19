Около 40 тысяч пачек нелегального табака изъяли на Ставрополье

Мужчина приобрел поддельный табак для продажи в магазинах Невинномысска . Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

Нарушитель приобрел крупную партию немаркированного табака для распространения в своих магазинах. Полицейские сообщили, что во время обыска они конфисковали около 40 тысяч фальшивого табака на сумму свыше 2,5 млн рублей. Местный житель хранил товар в автомобиле и квартире.

Документов на табак у него не было, вся продукция была не сертифицирована.