Около 40 тысяч пачек нелегального табака изъяли на Ставрополье 

Мужчина приобрел поддельный табак для продажи в магазинах Невинномысска. Об этом корреспонденту STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
Нарушитель приобрел крупную партию немаркированного табака для распространения в своих магазинах. Полицейские сообщили, что во время обыска они конфисковали около 40 тысяч фальшивого табака на сумму свыше 2,5 млн рублей. Местный житель хранил товар в автомобиле и квартире.
Документов на табак у него не было, вся продукция была не сертифицирована.
Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации». Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере 1 миллиона рублей.