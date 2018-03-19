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Двое жителей Великого Устюга оказались под следствием за оскорбление и нападение на полицейского
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Двое жителей Великого Устюга оказались под следствием за оскорбление и нападение на полицейского 

Вологда.рф 3 часа назад
Фото: Вологда.рф
Суд рассмотрит уголовные дела, возбужденные в отношении двух вологжан. Один из них напал на полицейского, второй — прилюдно оскорбил представителя власти.
Нетрезвый 27-летний устюжанин напал на правоохранителя в отделе полиции. Инцидент произошел в конце ноября прошлого года. Тогда мужчину к зданию полиции привезли врачи скорой помощи. Встретить его вышел сотрудник отдела. Когда мужчины зашли в здание, задержанный начал сопротивляться и ударил полицейского по лицу.
Второй обвиняемый оскорбил правоохранителя в начале декабря 2017 года. Нетрезвого 43-летнего мужчину сотрудники патрульно-постовой службы заметили в одном из районов города. Они сделали устюжанину замечание, а в ответ услышали матерные оскорбления. Причём сделано это было публично.
Как сообщает региональный Следственный комитет, расследование обоих дел завершено. Материалы направлены в суд.
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