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Бездомный разбудил бездомного и сгорел
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Бездомный разбудил бездомного и сгорел 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Нижневартовске арестовали бездомного мужчину, подозреваемого в тяжком преступлении. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре.
Речь идет о 36-летнем местном жителе. «По данным следствия, 13 марта 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спал на лестничной площадке 9 этажа. После того как его разбудил шум, он поднялся на 11 этаж, где увидел ранее незнакомого мужчину без определенного места жительства, который распивал спиртное и курил», — говорится в сообщении.
В СК уточнили, что обвиняемый сделал мужчине замечание, это стало причиной ссоры. Затем он поджег куртку потерпевшего. От полученных ожогов тот скончался на месте. Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре его задержали сотрудники полиции.
По данным следствия, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело и ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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