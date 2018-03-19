В Удмуртии задержали жителя Челябинска за ложные сообщения о блокировке банковских карт

Удмуртии задержали жителя Челябинска , который рассылал ложные сообщения о блокировке банковских карт, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД России по региону. «Некоторые из абонентов перезванивали по указанному злоумышленником номеру телефона. В ответ на звонки мужчина представлялся сотрудником банка и подробно описывал действия, которые гражданам нужно выполнить для „разблокировки“ карты», — рассказали в правоохранительных органах.

Там добавили, что в результате манипуляций со счетов граждан списывались деньги. Жертвами стал 21 человек, нанесённый ущерб оценивается в более чем 200 тыс. рублей.

По всем фактам завели уголовные дела о мошенничестве.