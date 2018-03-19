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21 житель Удмуртии попался на ложное сообщение о блокировке банковской карты
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21 житель Удмуртии попался на ложное сообщение о блокировке банковской карты 

ИА «Сусанин» 4 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии задержали злоумышленника из Челябинска, который рассылал жителям республики ложные сообщения о блокировке банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.
«Некоторые из абонентов перезванивали по указанному злоумышленником номеру телефона. В ответ на звонки мужчина представлялся сотрудником банка и подробно описывал действия, которые гражданам нужно выполнить для «разблокировки» карты. В результате данных манипуляций со счетов граждан списывались денежные средства», — отмечают правоохранители.
На «удочку» мужчины попался 21 житель Удмуртии. В результате злоумышленник «заработал» более 200 тыс. рублей.
По всем фактам возбудили уголовные дела о мошенничестве.
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