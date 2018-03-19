21 житель Удмуртии попался на ложное сообщение о блокировке банковской карты

Ижевск. Удмуртия . В Удмуртии задержали злоумышленника из Челябинска , который рассылал жителям республики ложные сообщения о блокировке банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртской Республике.

«Некоторые из абонентов перезванивали по указанному злоумышленником номеру телефона. В ответ на звонки мужчина представлялся сотрудником банка и подробно описывал действия, которые гражданам нужно выполнить для «разблокировки» карты. В результате данных манипуляций со счетов граждан списывались денежные средства», — отмечают правоохранители.

На «удочку» мужчины попался 21 житель Удмуртии. В результате злоумышленник «заработал» более 200 тыс. рублей.

По всем фактам возбудили уголовные дела о мошенничестве.