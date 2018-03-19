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В Ярославской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый в незаконной охоте
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В Ярославской области сотрудниками полиции установлен подозреваемый в незаконной охоте 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 3 часа назад
Фото: 76.ru
В дежурную часть МО МВД России «Некоузский» поступило сообщение от егеря о том, что в лесном массиве, в 30 метрах от автодороги к железнодорожной станции Пуршево, он обнаружил место незаконного отстрела дикого животного.
В ходе оперативно-розыскных по подозрению в совершении данного преступления задержан мужчина 1992 г.р. — житель Некоузского района, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Установлено, что разрешения на отстрел лося на территории Некоузского района подозреваемый не имел.
Сотрудниками полиции установлена его причастность к совершению преступления. В гараже обнаружены останки животного, шерсть и кровь. Изъято охотничье ружье. В результате незаконной охоты погибла беременная лосиха. Подозреваемый дал признательные показания, он готов возместить причиненный ущерб, который, по предварительной оценке, составил более 400 тыс. рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота».
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